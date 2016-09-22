Знаменитий баскетболіст Гарнетт може завершити кар'єру перед стартом сезону НБА

Знаменитий баскетболіст команди НБА "Міннесота Тимбервулвз" Кевін Гарнетт може завершити кар'єру гравця після того, як викупить власний контракт у керівництва клубу, повідомляє ESPN.

На даний момент 40-річний гравець веде переговори з керівництвом клубу про викуп контракту, який розрахований ще на рік і за яким може заробити 8 мільйонів доларів.

"Я ще не розмовляв з Гарнеттом. Нам потрібно визначитися з його майбутнім найближчим часом. Чекаю відповіді від нього. Я відправив йому повідомлення зі словами: "Мені потрібно, щоб ти прийняв рішення". Відповіді поки що не було", — пояснив власник клубу Глен Тейлор.

Нагадаємо, Кевін Гарнетт був однією з провідних зірок НБА в нульових роках. На даний момент він є найдосвідченішим гравцем ліги, так як дебютував у ній ще в 1995 році.

Більшу частину кар'єри Гарнетт провів у команді "Міннесота Тимбервулвз", але свій єдиний титул чемпіона НБА виграв у 2008 році в складі "Бостон Селтікс".