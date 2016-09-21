Новий сезон української баскетбольної Суперліги стартує 30 вересня
18:40, 21 вересня 2016Баскетбол
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У перший день чемпіонату силами поміряються відразу 10 команд.
Чемпіонат стартує 30 вересня / БК "Хімік"
Сьогодні Федерація баскетболу України оприлюднила календар сезону 2016/17 в українській Суперлізі. Сезон розпочнеться 30 вересня п'ятьма матчами.
Центральною грою дня стане протистояння чемпіона Суперліги южненського "Хіміка" та чемпіона альтернативної ліги АБКУ "Дніпра".
Також зустрінуться:
БК Запоріжжя - БІПА (Одеса)
Кремінь (Кременчук) - Волиньбаскет (Луцьк)
Кривбас (Кривий Ріг) - Будівельник (Київ)
МБК Миколаїв - " Черкаські Мавпи
Харківський "Політехнік" брати участь у матчах першого дня не буде.
Також зазначимо, що перший матч чемпіонату Суперліги в Києві відбудеться 7 жовтня, коли "Будівельник" прийматиме "Черкаські Мавпи".
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