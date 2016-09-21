Новий сезон української баскетбольної Суперліги стартує 30 вересня

18:40, 21 вересня 2016
Баскетбол
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У перший день чемпіонату силами поміряються відразу 10 команд.

Чемпионат стартует 30 сентября / БК

Сьогодні Федерація баскетболу України оприлюднила календар сезону 2016/17 в українській Суперлізі. Сезон розпочнеться 30 вересня п'ятьма матчами.

Центральною грою дня стане протистояння чемпіона Суперліги южненського "Хіміка" та чемпіона альтернативної ліги АБКУ "Дніпра".

Також зустрінуться:

БК Запоріжжя - БІПА (Одеса)

Кремінь (Кременчук) - Волиньбаскет (Луцьк)

Кривбас (Кривий Ріг) - Будівельник (Київ)

МБК Миколаїв - " Черкаські Мавпи

Харківський "Політехнік" брати участь у матчах першого дня не буде.

Також зазначимо, що перший матч чемпіонату Суперліги в Києві відбудеться 7 жовтня, коли "Будівельник" прийматиме "Черкаські Мавпи".

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