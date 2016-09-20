Українського баскетболіста Боломбоя в НБА порахували росіянином

Уродженця України та кандидата у національну збірну країни Джоеля Боломбоя порахували в його команді "Юта Джаз" росіянином. В профілі форварда на офіційному сайті клубу зазначено, що він представляє не Україну, а РФ.

Нагадаємо, Джоель Боломбой народився в 1994-му році в Донецьку, його мати - росіянка, батько - конголезець. Через кілька років після народження сина сім'я емігрувала до США, де Боломбой почав займатися баскетболом.

Останні чотири роки він провів в університеті "Вебер Стейт", будучи в ньому лідером команди. Боломбой зарекомендував себе як фахівець з блок-шотів і підбирань.

У 2014-му році Боломбой висловив бажання виступати за збірну України. Він приїжджав на навчально-тренувальний збір національної команди, брав участь у товариських матчах, але перед чемпіонатом світу отримав травму і втратив шанси зіграти на турнірі.

Напередодні Євробаскету-2015 і відбіркового циклу до Євробаскету-2017 Боломбой входив до попередньої заявки команди, але кожен залишався у США, працюючи індивідуально, щоб в 2016 році бути обраним на драфті НБА.

Минулого літа форвард був обраний під 52-м номером драфта НБА командою "Юта Джаз". Пізніше він підписав з клубом повноцінний контракт, ставши другим представником України в лізі після Олексія Леня.