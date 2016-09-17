Збірна України потрапила в число фіналістів Євробаскету-2017

Збірна України з баскетболу стала учасником Євробаскету-2017, посівши останнє прохідне місце (4-е) у віртуальній таблиці команд, які опинилися 2-ми в своїх групах, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українці пройшли у фінальний раунд завдяки розгромній перемозі збірної Німеччини над Нідерландами. Матч двох сусідів завершився з рахунком 51:82 на користь гостей з Німеччини.

Перемога німців з перевагою більш ніж в 30 очок позбавила господарів паркету шансів на вихід у фінальний турнір, им скористалась команда України.

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Підопічні Євгена Мурзіна посіли 4-е місце в таблиці команд, що зайняли 2-і місця у своїх відбіркових групах, випередивши збірні Нідерландів, Боснії і Герцеговини та Естонії. Разом з українцями з 2-го місця у своїй групі у фінал Євробаскету потрапили команди Ісландії, Великобританії та Грузії.

Чемпіонат Європи з баскетболу-2017 пройде з 31 серпня по 17 вересня в Ізраїлі, Румунії, Туреччині та Фінляндії.