Збірна України потрапила в число фіналістів Євробаскету-2017
Наша команда завоювала останню 4-ю путівку серед команд, що зайняли треті місця у своїх групах.
Збірна України з баскетболу стала учасником Євробаскету-2017, посівши останнє прохідне місце (4-е) у віртуальній таблиці команд, які опинилися 2-ми в своїх групах, повідомляє офіційний сайт змагань.
Українці пройшли у фінальний раунд завдяки розгромній перемозі збірної Німеччини над Нідерландами. Матч двох сусідів завершився з рахунком 51:82 на користь гостей з Німеччини.
Перемога німців з перевагою більш ніж в 30 очок позбавила господарів паркету шансів на вихід у фінальний турнір, им скористалась команда України.
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Підопічні Євгена Мурзіна посіли 4-е місце в таблиці команд, що зайняли 2-і місця у своїх відбіркових групах, випередивши збірні Нідерландів, Боснії і Герцеговини та Естонії. Разом з українцями з 2-го місця у своїй групі у фінал Євробаскету потрапили команди Ісландії, Великобританії та Грузії.
Чемпіонат Європи з баскетболу-2017 пройде з 31 серпня по 17 вересня в Ізраїлі, Румунії, Туреччині та Фінляндії.