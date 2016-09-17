Збірна України програла Словенії в останньому матчі відбору Євробаскету-2017

У столичному Палаці спорту завершився матч 6-го туру відбіркового турніру Євробаскету-2017, в якому збірна України програла команді Словенії і залишилася на 2-му місці в підсумковій турнірній таблиці групи, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 69:80.

Українці діяли на рівних із суперником протягом 3-х чвертей матчу. Наші з мінімальною перевагою виграли першу 10-хвилинку (17:15), а потім обмінялися з суперником перемогами у другому-третьому періодах (19:27 та 19:11). Вирішальною в цьому матчі стала заключна четверта чверть, коли українці програли з різницею в 13 очок - 14:27.

Найрезультативнішим гравцем у складі українців став Денис Лукашов, який набрав 14 балів.

Таким чином, наша команда набрала в 6 матчах 4 перемоги, по двічі обігравши команди Болгарії та Косово. Разом з тим, ми програли обидва матчі Словенії з різницею "-17".

Доля путівки збірної України на Євробаскет-2017 вирішиться за підсумками всього відбіркового турніру, сьогодні ввечері.

Як повідомляв УНІАН, згідно з регламентом змагань у фінальний турнір потрапляють переможці кваліфікаційних змагань і 4 найкращі команди, що посіли 2-і місця у своїх групах.