"Будівельник" підписав американського розігруючого Генрі Дугата

Американський розігруючий Генрі Дугат (183 см, 82 кг) буде грати за київський «Будівельник» в сезоні 2016/17.

Захисник вже прилетів в Україну і пройшов медобстеження в Києві.

У минулому сезоні Генрі грав у Франції за «Гавр», де приносив команді 10,6 очка + 2,9 підбирання + 2,5 передачі + 1,1 перехоплення в національній першості, а також 14,2 очка + 1,8 перехоплення + 2,4 підбирання + 2,8 передачі за гру в Кубку Європи ФІБА (12 матчів), при цьому забиваючи 46,9 % дальніх кидків.

За 4 сезони NCAA у складі «Бейлора» (2005-2009) Дугат приносив команді в середньому 10,5 очка + 3,6 підбирання + 1,3 перехоплення + 1,9 передачі за матч, при 36,7 % триочкових.

До «Гавра» наш новачок виступав в Європі за угорський «Атемерому» і німецький «Фенікс Хааген».

"Мене представили команді і я почав повноцінно працювати. Правда, поки важкувато після довгого перельоту і акліматизації. Але я думаю, що зовсім скоро я увіллюся в процес і зможу показувати всі 100 %. Тим більше, я знаю, що сезон вже близький, так що не залишається нічого іншого. Очевидно, що, як мінімум в захисті мені з моїми параметрами краще грати розігруючого, але ми ще не бачимо остаточного складу і тренерський штаб не має повної картини, щоб планувати. Знаю, що наш головний тренер зараз зайнятий української національної збірної. Думаю, ближче до старту ми будемо говорити про мою роль. Зараз головне скоріше набрати кондиції і відчути ритм у товариських матчах", - зазначив Дугат після першого тренування в новому клубі.

Чемпіонат України з баскетболу серед команд Суперліги стартує у жовтні.