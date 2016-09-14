Збірна України розтрощила Косово у передостанньому матчі відбору Євробаскету-2017

У Вільнюсі на "Сіменс-арена" завершився матч 5-го туру відбіркового турніру Євробаскету-2017, в якому збірна України обіграла команду Косово з різницею у 39 балів - 100:61, практично гарантувавши собі вихід у фінальну частину турніру, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч проходив не в Києві, де українці проводять всі домашні матчі відбору Євробаскету-2017, а на нейтральній майданчику - у столиці Литви, так як Україна не визнає державу Косово.

Тим не менш, збірна України відчувала себе справжнім господарем становища. Вже після першої 10-хвилинки гри перевага підопічних Євгена Мурзіна складало 19 очок - 30:11. І надалі вона лише збільшувалася. Номінальні господарі майданчика виграли другу чверть (25:17), а потім і третю (26:8), довівши загальні перевагу до+45". І лише в заключному періоді українці трохи розслабилися і дозволили супернику трохи відіграти різницю у рахунку (19:25).

Найрезультативнішим гравцем у складі збірної України став Олександр Мішула, на рахунку якого 21 бал.

Таким чином, українська команда гарантувала собі 1-2 місця у групі разом з командою Словенії. Доля 1-го місця вирішиться в очному поєдинку в Києві. Українці посядуть 1-е місце, якщо обіграти суперника з різницею "+8" і більше.

Згідно з регламентом змагань, у фінальний турнір Євробаскету потрапляють переможці всіх квалификаційних груп плюс 4 кращі команди з тих, які післи 2-і місця у своїх групах. Збірна України лідирує в заочній суперечці команд, що йдуть на 2-му місці,