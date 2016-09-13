Збірна України зіграє матч відбору Євробаскету-2017 з Косово на нейтральному майданчику у Вільнюсі

У матчі 5-го туру відбору підопічні Євгена Мурзіна на "Сіменс-арені" у Вільнюсі зіграють зі збірною Косово, повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Фактично цей матч мав бути домашнім для українців, але через відсутність дипломатичних стосунків між Україною і невизнаною республікою Косово поєдинок зі збірною цієї країни доведеться зіграти у Литві. Отже "синьо-жовті" будуть номінальними господарями прийдешнього протистояння.

Склад збірної України виглядає таким чином: 1. Денис Лукашов, 2. Клим Артамонов, 3. Олександр Липовий, 4. Руслан Отверченко, 5. Олександр Мішула, 6. Володимир Конєв, 7. В’ячеслав Бобров, 8. Кирило Фесенко – капітан, 9. В’ячеслав Кравцов, 10. Максим Корнієнко, 11. Артем Пустовий, 12. Олександр Рябчук.

Головний тренер: Євген Мурзін. Асистенти головного тренера: Олександр Лохманчук, Ярослав Зубрицький, Олег Юшкін, Олександр Ворона.

Це буде другий очний матч команд у нинішньому Євробаскеті.

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За регламентом кваліфікаційного турніру ЄвроБаскету до фінальної стадії кваліфікуються переможці семи відбірних груп і чотири кращі команди з тих, що посядуть другі місця.

На даний момент збірна України посідає 2-е місце у своїй відбіковій групі, але є найкращою з команд, які займають 2-і місця в інших групах.

Матч Україна - Косово відбудеться у Вільнюсі 14 вересня. Початок гри о 19.00.