Луцький "Волиньбаскет" поповнив склад учасників баскетбольної Суперліги

Луцький "Волиньбаскет" став 11-м учасником наступного сезону чемпіонату України серед команд Суперліги. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Зазначається, що клуб заплатив заявочний внесок, виконавши всі вимоги для вступу в елітний дивізіон чемпіонату України.

Раніше очікувалося, що в наступному сезоні візьме участь десять команд: "Хімік" (Южне), "Кривбас" (Кривий Ріг), "Черкаські Мавпи", МБК "Миколаїв", БК "Запоріжжя", БІПА (Одеса), "Будівельник" (Київ), "Дніпро", "Кремінь" (Кременчук), "Політехнік" (Харків).

Нагадаємо, минулий сезон Суперліги "Волиньбаскет" завершив на восьмому місці серед дев'яти команд.

Новий сезон Суперліги стартує 30 вересня.