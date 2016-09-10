Збірна України здобула ключову перемогу у відборі на Євробаскеті-2017

Збірна України перемогла команду Болгарії у виїзному матчі 4-го тура відбіркового турніру до Євробаскету-2017. Зустріч, що відбулася в передмісті Софії, місті Ботевграді, завершилася з рахунком 72:67 на користь підопічних Євгена Мурзіна.

Під час третьої чверті Україна вигравала з різницею в 12 очок, але до кінця зустрічі господарі скоротили відставання до двох балів. Тим не менш, наприкінці поєдинку гості змогли зберегти необхідний для себе результат.

Найрезультативнішим гравцем гри став український центровий В'ячеслав Кравцов, який набрав 18 очок. Також відзначимо дабл-дабл В'ячеслава Боброва - 13 очок і 10 підбирань.

Болгарія - Україна - 67:72 (18:16, 11:19, 15:20, 23:17)

У: Кравцов (18 + 3 блок-шота), Лукашов (14 + 6 підбирань), Бобров (13 + 10 підбирань + 5 передач), Конєв (7), Липовий (5 + 6 підбирань), Рябчук (4), Мішула (4), Фесенко (3 + 5 підбирань), Пустовий (2), Отверченко (2), Корнієнко (0), Артамонов (0).

Таким чином, тепер у збірної України три перемоги і одна поразка в груповому турнірі Євробаскету-2017. Команда перебуває на другому місці в групі, маючи різницю м'ячів, яка дозволяє кваліфікуватися на Євробаскет-2017.

14 вересня українська команда проведе домашній матч проти збірної Косово, який відбудеться у Вільнюсі.

17 вересня підопічні Євгена Мурзіна зіграють останній матч відбіркового турніру - в київському Палаці спорту проти Словенії. За підсумками цієї гри стане відомо, чи потрапить збірна України у фінальну частину чемпіонату Європи.