Три баскетболісти введені в Зал слави НБА

Зал слави Національної баскетбольної асоціації поповнився ще трьома гравцями. Новими членами стали легенди минулого десятиліття – Шакіл О'Ніл, Аллен Айверсон і Яо Мін, повідомляє офіційний сайт ліги.

Безумовно, окремо від усіх стоїть О'Ніл. Чотириразовий чемпіон НБА і MVP ліги 2000-го року заслуговував такого визнання давно. За довгу кар'єру гігант з Нью-Джерсі провів в НБА 19 сезонів, набираючи по 23,7 очки і збираючи по 10,9 відскоку в середньому за матч.

Розігруючий Аллен Айверсон, чиї кращі роки пройшли у "Філадельфії 76", провів в асоціації 14 сезонів, набираючи по 26,7 очок і роздаючи по 6,2 передачі в середньому за гру. У 2001-му Айверсон отримав титул MVP. Легендою "Філадельфії" так і не вдалося бодай раз завоювати чемпіонський перстень.

Що стосується Яо Міна, талановитий китаєць, вимушений припинити кар'єру через травми, провів за океаном 8 сезонів, виступаючи тільки за "Х'юстон Рокетс". Середні показники його за матч були рівні 19 набраними очками і 9,2 підбір. Легенда китайського баскетболу 7 разів брав участь у Матчі всіх зірок.

Зал слави НБА щорічно поповнюється кращими представниками американського баскетболу, які вже завершили кар'єру.