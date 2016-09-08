Мурзін хотів здивувати словенців і майже досяг мети - Медведенко про матч відбору Євробаскету

Медведенко не радить драматизувати ситуацію, зазначаючи, що Словенія – дуже міцна команда, з дуже хорошими виконавцями, повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

"Не дивно, що збірній України не вдалося виграти цю гру", - оцінив матч Медведенко.

"Тренер українців Мурзін спробував здивувати словенців і якоюсь мірою це йому вдалося. Будемо дивитися, як вийде у нього у Києві. За великим рахунком, у цій грі українці не дали розігнатися словенцям і використати на повну їхню головну зброю. Це важливо. Бо якщо двом братам Драгічам дати волю, вони привозять таку різницю. Отже, збірній України вдалося стабілізувати гру, хлопці не дали супернику грати у свій баскетбол, нав’язали йому тягучу в’язку гру. Наша перевага яка - у нас є сильні центрові, які можуть вирішувати долю матчу під кільцем. Якщо те саме відбудеться у Києві, у нас буде шанс перемогти." - зазначив гравець.

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Говорячи про перспективу команди в цілому, Медведенко зазначив: "Нам треба налаштовуватися на кожну гру. З урахуванням того, що з Косово граємо на нейтральній території (у Вільнюсі 14 вересня – ред.). У цій грі взагалі нічого не зрозуміло. А з болгарами буде бій. Це непростий суперник. То ж, нам треба налаштовуватися на кожну гру і грати у ній на перемогу, а не дивитися так, мовляв 17-го граємо (Україна прийме Словенію у заключному, 6-му, турі відбірного турніру 17-го вересня у київському Палаці Спорту, початок матчу о 16:00 – ред.) зі словенами і там вже вирішемо. А Словенія, на мій погляд, суперзіркова команда. Це при тому, що вони у матчі з українцями не показали і половини своєї справжньої сили".

Як повідомляв УНІАН, напередодні збірна України програла команді Словенії (77:84) й поступилася словенцям лідерством у групі. Раніше українці виграли у команд Болгарії та Косово й займають 2-е місце в груповому турнірі.