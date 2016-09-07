Збірна України зазнала першої поразки у відбірковому турнірі до Євробаскету-2017

Збірна України з баскетболу програла Словенії в гостьовому матчі відбіркового турніру до чемпіонату Європи 2017 року. Рахунок матчу - 84:77.

Найрезультативнішим і найкориснішим у складі збірної України став розігруючий Денис Лукашов, який набрав 14 очок і 5 передач, зібравши 19 балів рейтингу ефективності.

У збірної Словенії найкращим став захисник Зоран Драгіч, який набрав 28 очок і 7 підбирань. При цьому його брат, зоряний плеймейкер "Майамі Хіт" Горан Драгіч, відзначився лише 6 очками.

Словенія - Україна - 84:77 (23:15, 22:24, 24:17, 15:21)

Україна: Лукашов (14 + 5 передач), Фесенко (10), Отверченко (9), Рябчук (8), Мишула (8), Бобров (7 + 7 підбирань), Липовий (6 + 6 передач + 5 втрат), Корнієнко (6), Артамонов (4), Кравцов (4), Пустовий (0 + 4 підбирання), Глєбов (0).

За підсумками трьох турів відбіркового турніру збірна України з двома перемогами та однією поразкою посідає друге місце в групі. Наступний матч команда Євгена Мурзіна проведе на виїзді 10 вересня з Болгарією.