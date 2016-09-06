В збірній України відбулася заміна напередодні матчу відбору Євробаскету зі Словенією

Сьогодні вдень національна чоловіча збірна України вирушила до Словенії на матч 3-го туру кваліфікаційного турніру ЄвроБаскета-2017, де зустрінуться лідери Групи Е - команди Словенії та України, повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

На Балкани збірна України вирушила без Володимира Конєва, що відновлюється після пошкодження у грі з командою Косово, але з Дмитром Глєбовим, який готовий вперше вийти на паркет у цьому відборі. Це єдина заміна у збірній.

Перші два тури кваліфікаційного турніру підопічні Євгена Мурзіна пройшли без очкових втрат. Здобуто перемоги вдома над болгарами і у гостях над збірною Косово. Тепер на черзі – збірна Словенії. Вона теж здобула дві перемоги на старті кваліфікаційного турніру. Таким чином 7 вересня у протистоянні Словенія - Україна буде визначено одноосібного лідера групи Е.

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Перед відльотом головний тренер української збірної Євген Мурзін охарактеризував найближчого суперника у кваліфікаційному турнірі ЄвроБаскета-2017: "Словенія, дуже сильна команда, її очолює тренер з НБА Ігор Кокошков (працює асистентом головного тренера у команді "Юта Джаз" - ред.). Під нього приїхали фактично усі найсильніші гравці. Ми грали зі Словенією 2013-го у Любляні, тоді це була молодіжна команда, і ми їй поступилися шість очок (63:69 – ред.) Зараз це зовсім інша команда. Ми передивлялися її ігри, вона демонструє сучасний баскетбол, думаючий, агресивний, маючи таких виконавців. Буде не легко. Але ми готові".

Початок матчу Словенія - Україна 7 вересня о 21:00 за київським часом.