Чемпіон української Суперліги "Хімік" підсилився американським захисником

Южненський "Хімік" підписав контракт на наступний сезон з американським захисником Джеймі Смітом, повідомляє "Планета Баскетбол", посилаючись на агентство гравця.

27-річний баскетболіст провів минулий сезон у складі бельгійського "Льєжа", набираючи 15,7 очка і 3,3 передачі в середньому за матч чемпіонату країни.

Раніше він виступав в Європі за швейцарський "Фрібург" і португальську "Лузітанію".

Зазначимо, що Сміт став другим американським легіонером, який посилив українські клуби перед наступним сезоном. Раніше одеська БІПА оголосила про укладення контракту з захисником Кеннетом Фанденбьорком.

У наступному сезоні "Хімік" крім української Суперліги виступатиме в Лізі чемпіонів ФІБА.