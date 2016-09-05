Чемпіон української Суперліги "Хімік" підсилився американським захисником
13:18, 05 вересня 2016Баскетбол
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27-річний Джеймі Сміт проведе наступний сезон в Южному.
Сміт (ліворуч) буде виступати за "Хімік" / scoooreleague.be
Южненський "Хімік" підписав контракт на наступний сезон з американським захисником Джеймі Смітом, повідомляє "Планета Баскетбол", посилаючись на агентство гравця.
27-річний баскетболіст провів минулий сезон у складі бельгійського "Льєжа", набираючи 15,7 очка і 3,3 передачі в середньому за матч чемпіонату країни.
Раніше він виступав в Європі за швейцарський "Фрібург" і португальську "Лузітанію".
Зазначимо, що Сміт став другим американським легіонером, який посилив українські клуби перед наступним сезоном. Раніше одеська БІПА оголосила про укладення контракту з захисником Кеннетом Фанденбьорком.
У наступному сезоні "Хімік" крім української Суперліги виступатиме в Лізі чемпіонів ФІБА.
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