Порошенко надав громадянство американці для виступів за баскетбольну збірну України
У жіночій збірній України з баскетболу вперше з'явиться натуралізований гравець.
Президент України Петро Порошенко підписав Указ про прийняття до громадянства України американську баскетболістку Д'Андру Мосс, повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.
Таким чином, Мосс зможе допомогти національній команді вже в найближчому матчі відбіркового турніру до жіночого Євробаскету-2017, де суперником України буде збірна Німеччини. Гра відбудеться 19 листопада в Одесі.
Зазначимо, що раніше Мосс вже брала участь у тренувальному процесі національної збірної і була задіяна в товариських матчах. Вона стала першим натуралізованим гравцем в історії жіночої збірної України з баскетболу.
"Мосс – це суттєве підсилення нашого складу, зараз фактично кожна європейська збірна має натуралізованого гравця. Не варто було втрачати таку опцію і нам, якщо ми дійсно ставимо перед цією командою вагомі завдання. І питання зараз не лише у кваліфікаційному турнірі, ми робимо ставку і на майбутнє", - прокоментував натуралізацію гравця головний тренер команди Володимир Холопов.
28-річна Мосс всю професійну кар'єру провів у Європі. Вона визнавалася кращим гравцем сезону у Фінляндії та Іспанії, а також кращою захисницею італійської ліги.
Раніше жіноча збірна України достроково кваліфікувалася у фінальну частину Євробаскету-2017, вигравши чотири з чотирьох матчів відбіркового турніру. Команді залишилося провести дві гри відбору - 19 листопада вдома проти Німеччини і 23 листопада на виїзді проти Сербії.