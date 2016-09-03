Збірна України здолала Косово у матчі відбору Євробаскету-2017

У Косовській Митровиці завершився матч 2-го туру відбору Євробаскету-2017, в якому збірна України обіграла команду Косово, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 70:63 на користь гостей.

Гра проходила у впертій і вкрай напруженій боротьбі. Перша чверть завершилася внічию (17:17). У другій мінімальну перевагу здобули баскетболісти Косова (17:15), але після великої перерви, у третій 10-хвилинці, українці повернули статус-кво, вигравши з тією самою 2-очковою перевагою (18:20).

Все вирішилося в заключній чверті матчу яку гості провели набагато впевненіше і змогли створити навіть невеликий запас в рахунку - 11:18 у чверті і 63:70 в загальному рахунку.

Найрезультативнішим гравцем матчу у складі переможців став Максим Корнієнко, на рахунку якого 20 очок.

Таким чином, збірна України здобула другу поспіль перемогу на старті відбору Євробаскету (раніше була обіграна команда Болгарії - 79:69) і лідирує в турнірній таблиці разом з командою Словенії, яка раніше обіграла Косово, а сьогодні, в свою чергу, була сильніша за Болгарію - 83:78.

У лідерів групи - України і Словенії - по дві перемоги з двох можливих.

У середу, 7 вересня, відбудуться матчі Болгарія - Косово і Словенія - Україна.