Збірна України з баскетболу відправилась до Косово на матч відбору ЄвроБаскету-2017

Сьогодні вранці національна чоловіча збірна України вирушила до Косово на матч 2-го туру кваліфікаційного турніру ЄвроБаскета-2017, повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Головний тренер команди Євген Мурзін взяв із собою усіх, хто здобув перемогу на старті відбору 31-го серпня у Києві у матчі з командою Болгарії. А відтак Дмитро Глєбов залишився в Українї. Оцінивши його кондиції тренер вирішив приберегти гравця до наступних, не менш важливих, матчів відбору.

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Перед відльотом Євген Мурзін охарактеризував найближчого суперника у кваліфікаційному турнірі ЄвроБаскета-2017:

- Інформацією по збірній Косово володіємо у достатній мірі. Ви знаєте, у них грає американець Джастін Долман, який представляє "Барселону". Є два гравця задньої лінії, які добре закидають триочкові. Брудна команда, контактна команда - суто сербська школа. Гравців такого плану, як Кравцов, Фесенко і Пустовий вони не мають, тому у суперництві з ними будемо будувати тактику, виходячи з наших переваг.

В матчі Косово - Україна, гостей представлятимуть:

1. Денис Лукашов, 2. Клим Артамонов, 3. Олександр Липовий, 4. Руслан Отверченко, 5. Олександр Мішула, 6. Володимир Конєв, 7. В’ячеслав Бобров, 8. Кирило Фесенко – капітан, 9. В’ячеслав Кравцов, 10. Максим Корнієнко, 11. Артем Пустовий, 12. Олександр Рябчук.

Головний тренер: Євген Мурзін

Асистенти головного тренера: Олександр Лохманчук, Ярослав Зубрицький, Олег Юшкін, Олександр Ворона.

Як повідомляв УНІАН, в першому турі відбіркового турніру ЄвроБаскету-2017 збірна України перемогла команду Болгарії з рахунком 79:69. У паралельному матчі, збірна Косово поступилася команді Словенії з рахунком 68:113.

Матч Україна-Косово відбудеться 3 вересня о 21:00 за київським часом.