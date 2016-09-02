Збірна України з баскетболу відправилась до Косово на матч відбору ЄвроБаскету-2017
Національна чоловіча збірна України вирушила до Косово на матч 2-го туру кваліфікаційного турніру ЄвроБаскета-2017.
Сьогодні вранці національна чоловіча збірна України вирушила до Косово на матч 2-го туру кваліфікаційного турніру ЄвроБаскета-2017, повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.
Головний тренер команди Євген Мурзін взяв із собою усіх, хто здобув перемогу на старті відбору 31-го серпня у Києві у матчі з командою Болгарії. А відтак Дмитро Глєбов залишився в Українї. Оцінивши його кондиції тренер вирішив приберегти гравця до наступних, не менш важливих, матчів відбору.
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Перед відльотом Євген Мурзін охарактеризував найближчого суперника у кваліфікаційному турнірі ЄвроБаскета-2017:
- Інформацією по збірній Косово володіємо у достатній мірі. Ви знаєте, у них грає американець Джастін Долман, який представляє "Барселону". Є два гравця задньої лінії, які добре закидають триочкові. Брудна команда, контактна команда - суто сербська школа. Гравців такого плану, як Кравцов, Фесенко і Пустовий вони не мають, тому у суперництві з ними будемо будувати тактику, виходячи з наших переваг.
В матчі Косово - Україна, гостей представлятимуть:
1. Денис Лукашов, 2. Клим Артамонов, 3. Олександр Липовий, 4. Руслан Отверченко, 5. Олександр Мішула, 6. Володимир Конєв, 7. В’ячеслав Бобров, 8. Кирило Фесенко – капітан, 9. В’ячеслав Кравцов, 10. Максим Корнієнко, 11. Артем Пустовий, 12. Олександр Рябчук.
Головний тренер: Євген Мурзін
Асистенти головного тренера: Олександр Лохманчук, Ярослав Зубрицький, Олег Юшкін, Олександр Ворона.
Як повідомляв УНІАН, в першому турі відбіркового турніру ЄвроБаскету-2017 збірна України перемогла команду Болгарії з рахунком 79:69. У паралельному матчі, збірна Косово поступилася команді Словенії з рахунком 68:113.
Матч Україна-Косово відбудеться 3 вересня о 21:00 за київським часом.