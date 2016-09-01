Український баскетболіст Сліпенчук продовжить кар'єру в Косово

Український захисник Артем Сліпенчук проведе наступний сезон в чемпіонаті Косово. Баскетболіст підписав контракт з командою "Пежа", повідомляє eurobasket.com.

Раніше Сліпенчук виступав на професійному рівні лише в чемпіонаті України. Він грав за київський "Будівельник", івано-франківську "Говерлу", криворізький "Кривбасбаскет", БК "Одеса" і київське "Динамо".

У минулому чемпіонаті Суперліги Слипенчук набирав за "Динамо" 9,7 очка, 4,1 підбирання та 5,2 передачі в середньому за гру. За підсумками сезону він став віце-чемпіоном України.

Косовська "Пежа" в минулому сезоні стала другою в чемпіонаті Косово, поступившись у фінальній серії клубу "Сігал". У новому сезоні "Пежа" і Слипенчук зіграють у Кубку Європи ФІБА.