Збірна України стартувала з перемоги над Болгарією у кваліфікації ЄвроБаскету-2017

Збірна України виграла перший матч кваліфікації ЄвроБаскету-2017, впевнено здолавши на домашньому майданчику команду Болгарії - 79:69, повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Розпочала поєдинок українська збірна з Лукашовим, Липовим, Конєвим, Бобровим і Фесенко в старті. Дебют поєдинку повністю залишився за збірною України, яка оформила емоційний ривок на перших хвилинах матчу. Триочковий Лукашова, ефектний данк Боброва і вдала гра в трисекундній забезпечили підопічним Мурзіна солідний гандикап - 12:2.

Вже в стартовому періоді наставник української збірної, як і обіцяв, застосував широку ротацію, повністю змінивши п'ятірку по закінченню 5 ігрових хвилин. Болгари зуміли призупинити спурт господарів, проте збившись на кидки з-за дуги, за перший період набрали лише 10 очок.

Після першої перерви господарі ще більше додали в грі на щитах: Кравцов і Фесенко не залишали шансів своїм опонентам, збираючи підбори, як в своїй, так і в чужій фарбі, раз по раз переграючи менш габаритних болгарських бігменiв. Саме домінування в трисекундній, 50% в кидках з гри і якісна гра в захисті стали ключем до успіху в перші 20 хвилин гри. Перекривши кисень лідерам гостей Везенкову і Босту, збірна України виграла першу половину з перевагою +17.

Після великої перерви кардинальних змін на майданчику не відбулося. Українська збірна продовжувала успішно загравати в трисекундній центрових, а неприємним дзвіночком для болгар став п'ятий фол центрового Ваклинова. 15-й номер був чи не єдиним бігменом, який за габаритами міг змагатися з українськими суперниками.

У другій частині зустрічі підопічні Мурзіна продовжували диктувати свої умови на майданчику, діючи енергійніше і різноманітніше за суперника. Зберігши комфортну двозначну перевагу після третього періоду, українська команда не збиралася розлучатися з нею і в заключній десятихвилинці. Своєчасні влучання від Липового та Отверченка дуже гармонійно доповнювали домінування Фесенка і Кравцова у фарбі.

Підопічні Любомира Мінчева зуміли трохи підібратися до суперника під завісу зустрічі, проте ні часу, ні сил на повноцінний камбек у болгар не вистачило. Збірна України виграла перший матч відбору на Євробаскет-2017 з рахунком 79:69.

З дабл-дабл закінчили матч Фесенко та Липовий. Перший набрав 15 очок та зробив 10 підбирань. У другого, відповідно, 12 очок та 10 передач.

Наступний поєдинок кваліфікації підопічні Євгена Мурзіна проведуть 3-го вересня на виїзді проти Косово.