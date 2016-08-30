До складу збірної України на кваліфікацію Євробаскету-2017 увійшли 13 осіб
Завтра національна команда розпочне виступи у відборі до чемпіонату Європи з домашнього матчу проти Болгарії.
Головний тренер збірної України Євген Мурзін назвав остаточну заявку команди на кваліфікацію Євробаскету-2017, до якої увійшли 13 гравців. Про це повідомляє Sport Arena.
Повністю склад збірної України виглядає наступним чином:
Захисники: Денис Лукашов (без клубу), Олександр Липовий (без клубу), Клим Артамонов (БІПА), Олександр Рябчук (Хімік), Олександр Мішула ("Дніпро"), Руслан Отверченко (без клубу);
форварди: Максим Корнієнко (Лукойл Академік, Болгарія), В'ячеслав Бобров (Кемпер, Франція), Володимир Конєв (Хімік), Дмитро Глєбов (без клубу);
центрові: Артем Пустовий (без клубу), Кирило Фесенко (Авелліно, Італія), В'ячеслав Кравцов (без клубу).
Зазначимо, що в заявку на кожну наступну зустріч кваліфікації можуть потрапити не більше 12 виконавців.
Нагадаємо, що перший матч кваліфікації Євробаскету-2017 Україна проведе завтра, 31 серпня, з командою Болгарії в Києві. Також у групі з Україною знаходяться команди Косово і Словенії.