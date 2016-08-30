Колишнього баскетболіста найсильнішої ліги світу НБА втретє заарештували за носіння зброї

Екс-захисник клубу НБА "Орландо Меджік" Кіт Эпплінг втретє за останній час потрапив у поле зору правоохоронних органів, повідомляє Isport.

Напередодні поліція Детройта зупинила машину, за кермом якої був Эпплінг, але після зупинки, баскетболіст знову відновив рух. Після, на узбіччі була знайдена сумка з пістолетом.

Перший раз він був заарештований за носіння зброї і зберігання наркотиків, другий раз – у липні цього року – знову попався на носінні зброї.

У січні цього року випускник Мічиган Стейт підписував два 10-денних контракту з Орландо Меджік, які все ж не стали пропонувати гравцеві повноцінний контракт.

Досвід гри в НБА для баскетболіста вимірюється п'ятьма матчами, за які він провів 27 хвилин на паркеті і набрав 8 очок.