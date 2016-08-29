Київський "Будівельник" підсилився трьома українськими новачками

Київський "Будівельник" напередодні нового сезону Суперліги підписав контракти з трьома новачками, повідомляє Sport Arena.

Ними стали центровий Михайло Анісімов, а також форварди Олександр Тищенко та Сергій Приймак.

Анісімов виступав в "Будівельник" у 2009-2015 роках, ставши з клубом триразовим чемпіоном України. Минулий сезон він провів у київському "Динамо", набираючи 13,2 очка і 6,7 підбирання в середньому за гру.

Олександр Тищенко також деякий час тому виступав за "Будівельник", а минулий сезон закінчував у "Черкаських Мавпах".

Сергій Приймак є вихованцем южненського "Хіміка". Минулий сезон він пропускав, але все одно викликався у збірну України U-20 для участі у молодіжному чемпіонаті Європи.