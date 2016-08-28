Екс-глава НБА і легендарний центровий "Х'юстона" обрані до Залу слави ФІБА

Колишній комісіонер Національної баскетбольної асоціації (НБА) Девід Стерн, а також нігерійсько-американський центровий Хакім Оладжьювон обрані до Залу слави Міжнародної федерації баскетболу (ФІБА), повідомляє офіційний сайт організації.

Девід Стерн керував найсильнішою баскетбольною лігою світу з 1984-го по 2014-й рік. Під час його керівництва в НБА з'явилися сім нових команд, а ліга досягла великих успіхів у комерціалізації та глобалізації.

Хакім Оладжьювон виступав в НБА з 1984-го по 2002-й рік. Він відомий, насамперед, як лідер команди "Х'юстон Рокетс", яка в 1994-1995 роках двічі вигравала чемпіонат. Оладжьювон вважається одним з найсильніших центрових в історії баскетболу.

Також у Зал слави внесені:

Панайотіс Фасулас (Греція), один з найсильніших центрових Європи у 80-х і 90-х роках минулого століття. Виступав за грецький ПАОК і "Олімпіакос". Чемпіон Європи (1987 рік), переможець Євроліги (1997 рік).

Хуан-Антоніо Сан-Епіфаніо (Іспанія), легенда іспанського баскетболу і, зокрема, "Барселони", у складі якої провів усю кар'єру (1977 - 1995). Срібний призер Олімпіади (1984), віце-чемпіон Європи (1983).

Мануель Рага (Мексика), зірка європейського баскетболу 60-х і 70-х років. Триразовий переможець Кубка чемпіонів. Перший неамериканець, який був обраний на драфті НБА (1970 рік).

Мішель Тіммс (Австралія) - одна з найкращих баскетболісток в історії Австралії. Дворазовий призер Олімпійських ігор, протягом чотирьох років виступала в жіночій НБА.

Хорхе Канавесі (Аргентина) - тренер збірної Аргентини, яка в 1950 році виграла чемпіонат світу.