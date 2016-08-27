Головний тренер збірної України перед стартом відбору Євробаскету: "Задоволений діями команди у захисті"

Наставник зазначив, які моменти життя збірної на майданчику і поза ним є для нього важливими і пролив світло на список збірної, яка гратиме у кваліфікаційному турнірі до ЄвроБаскету-2017, повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

"В цілому я задоволений результатами турніру в Естонії (українці обіграли збірну господарів 72:55, збірну Албанії 71:65, збірну Ізраїлю 84:67). Це була наша остання репетиція перед стартом у кваліфікації ЄвроБаскету, можливість випробувати різні варіанти командної взаємодії у нападі і захисті", зазначив Мурзін.

Говорячи про те, що статистичні показники гравців коливаються від матчу до матчу, Мурзін відзначив: "Я нормально до цього ставлюся. Хлопці – не роботи. Буває краща статистика, буває гірша. Для мене найголовніше, як вони грають у захисті, яка у них взаємодія, яких помилок вони припускаються. У мене є градація помилок. Якщо вони технічні, я з цим мирюся, якщо вони стаються через непорозуміння чогось, це вже інший рівень помилок. Тому я до цього нормально ставлюся, якщо це технічні помилки, які можна виправити. Цей турнір ми провели у першу чергу від захисту, я дуже цим задоволений. Дозволили суперникам у кожній грі набирати менше 70-ти очок. Те, що обговорювали на зборах перед турніром, виконали. Для мене найголовніше не кількість очок, набраних командою, а командний захист, командний дух, настрій, атмосфера у команді".

Стосовно окремих матчей, Мурзін зауважив: "У матчі з албанцями був присутній недонастрій. Напевно, це моя помилка, що я не зміг налаштувати хлопців на матч з Албанією. Адже до нас вона програла Ізраїлю більше 60 очок а потім близько 50 очок естонцям. А ось матч з Ізраїлем - це був гарний матч".

А на запитання, чи визначилився зі складом команди на кваліфікаційний турнір до ЄвроБаскету, тренер відповів: "Практично так. Список оголошу у вівторок. Я не думаю, що цей склад буде з 12-ти гравців. На матч з зі збірною Болгарії може бути один склад. Пізніше я можу його корегувати.

Як повідомляв УНІАН, збірна України розпочне відбір до Євробаскету домашнім матчем з командою Болгарії у середу, 31 серпня, у Києві.