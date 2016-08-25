Збірна України зберегла 38-ю позицію в рейтингу ФІБА
Беззмінним лідером рейтингу залишається збірна США.
Збірна України з баскетболу зберегла 38-ю позицію в оновленому рейтингу ФІБА, повідомляє офіційний сайт організації.
Серед європейських національних команд Україна знаходиться на 18-му рядку.
Лідирує в рейтингу як і раніше збірна США. Далі йдуть збірні Іспанії, Сербії, Франції та Литви.
Перша десятка рейтингу виглядає так:
1. США - 1000,0
2. Іспанія - 665,0;
3. Сербія - 553,0;
4. Франція - 444,0;
5. Литва - 442,0;
6. Аргентина - 360,0;
7. Бразилія - 323,0;
8. Туреччина - 281,0;
9. Туреччина - 255,0;
10. Австралія - 243,0.
Також зазначимо, що серед суперників збірної України у відбірному турнірі до Євробаскету-2017 Словенія займає 12-е місце, Болгарія - 51-е місце, а збірна Косово поки що не проводила офіційні матчі, тому в рейтинг не потрапила.