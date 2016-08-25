Збірна України зберегла 38-ю позицію в рейтингу ФІБА

Збірна України з баскетболу зберегла 38-ю позицію в оновленому рейтингу ФІБА, повідомляє офіційний сайт організації.

Серед європейських національних команд Україна знаходиться на 18-му рядку.

Лідирує в рейтингу як і раніше збірна США. Далі йдуть збірні Іспанії, Сербії, Франції та Литви.

Перша десятка рейтингу виглядає так:

1. США - 1000,0

2. Іспанія - 665,0;

3. Сербія - 553,0;

4. Франція - 444,0;

5. Литва - 442,0;

6. Аргентина - 360,0;

7. Бразилія - 323,0;

8. Туреччина - 281,0;

9. Туреччина - 255,0;

10. Австралія - 243,0.

Також зазначимо, що серед суперників збірної України у відбірному турнірі до Євробаскету-2017 Словенія займає 12-е місце, Болгарія - 51-е місце, а збірна Косово поки що не проводила офіційні матчі, тому в рейтинг не потрапила.