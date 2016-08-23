У складі баскетбольної збірної України залишилося 13 осіб

Головний тренер збірної України з баскетболу Євген Мурзін скоротив склад команди, яка готується до відбірних матчів Євробаскету-2017, до 13 осіб. Про це повідомляє офіційний сайт ФБУ.

Національну команду залишили центровий Максим Сандул, останнім клубом якого була іспанська "Манреса", а також важкий форвард южненського "Хіміка" В'ячеслав Петров. Обидва гравця раніше ніколи не виступали за збірну в офіційних матчах.

Зараз українська команда збирається взяти участь в останньому літньому товариському турнірі, який пройде в Естонії. На ці змагання Мурзін узяв 12 осіб.

Захисники: Денис Лукашов (без клубу), Олександр Липовий (без клубу), Клим Артамонов ("Біпа", Одеса), Олександр Рябчук ("Хімік"), Олександр Мішула ("Дніпро");

Форварди: Максим Корнієнко (Лукойл-Академік, Болгарія), В'ячеслав Бобров ("Кемпер", Франція), Володимир Конєв ("Хімік"), Дмитро Глєбов (без клубу)

Центрові: Артем Пустовий (без клубу), Кирило Фесенко ("Авелліно", Італія), В'ячеслав Кравцов (без клубу).

13-м гравцем, який залишився в Києві, став захисник Руслан Отверченко.

Нагадаємо, заявка на відбірковий турнір Євробаскету-2017 повинна складатися з 12 осіб. Таким чином, ще один виконавець має залишити збірну

На турнірі в Естонії, який пройде з 24 по 26 серпня, суперниками збірної України стануть команди Естонії, Албанії та Ізраїлю.