"Кремінь" підсилився чотирма гравцями перед наступним сезоном Суперліги

Кременчуцький "Кремінь" напередодні початку нового сезону в українській Суперлізі підписав контракти з трьома новими виконавцями. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Зокрема, новачком команди став 33-річний форвард Андрій Малиш, який раніше виступав у низці клубів ліги - БК "Київ", "Черкаські Мавпи", БК "Донецьк", "Ферро-ЗНТУ" (Запоріжжя), "Дніпро". Минулий сезон він провів у складі київського "Будівельника", набираючи 11,6 очка і 4,8 підбирання в середньому за гру.

Також команду підсилив 20-річний захисник Андрій Кожем'якін, який лише в минулому сезоні дебютував у Суперлізі. У складі МБК "Миколаїв" він набирав 5,8 очка в середньому за матч.

Ще один новачок кременчуцької команди 31-річний форвард Олександр Шостуха в минулому році також виступав у МБК "Миколаїв" зі статистикою в 12,4 очка і 5,1 підбирання. Перед цим він багато років захищав кольори рідної івано-франківської "Говерли".

Першим легіонером в історії "Кременя" став 26-річний Аміль Хамзаєв, відомий за виступами у збірній Азербайджану з стрітболу. Хамзаєв два рази поспіль ставав неофіційним чемпіоном своєї країни в грі один на один.

Крім того, "Кремінь" продовжив договір з одним із своїх торішніх лідерів Максимом Балашовим, який, як і Малиш, має величезний досвід виступів у Суперлізі - зокрема, за київський "Будівельник", каменський "Дніпро-Азот" і "Дніпро". У минулому сезоні 36-річний захисник набирав 14,2 очка в середньому за матч чемпіонату АБКУ.

Новим тренером "Кременя" стала екс-наставник БК "Харків" Борис Сагай. На цій посаді він замінить Ігоря Чигринова.