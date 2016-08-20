Команда НБА "Юта Джаз" підписала контракт з українцем Боломбоєм

Уродженець України і кандидат в національну збірну Джоель Боломбой підписав контракт з "Ютою", повідомляє офіційний сайт команди.

Умови угоди не повідомляються.

22-річний форвард був обраний "Ютою" під 52-м номером драфта 2016 року. Після цього він взяв участь у Літній лізі НБА, де набирав набирав 7,6 очка і 5,9 підбору в середньому за гру.

Боломбой стане другим українським гравцем в історії "Джаз". Раніше в цій команді кілька років провів нинішній капітан збірної України Кирило Фесенко.

Нагадаємо, Джоель Боломбой народився в 1994-му році в Донецьку, його мати - росіянка, батько - конголезець. Через кілька років після народження сина сім'я емігрувала до США, де Боломбой почав займатися баскетболом.

Останні чотири роки він провів в університеті "Вебер Стейт", будучи в ньому лідером команди. Боломбой зарекомендував себе як фахівець з блок-шотів і підбирань.

У 2014-му році Боломбой висловив бажання виступати за збірну України. Він приїжджав на навчально-тренувальний збір національної команди, брав участь у товариських матчах, але перед чемпіонатом світу отримав травму і втратив шанси зіграти на турнірі.