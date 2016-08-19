Збірна України з баскетболу виграла турнір у Словаччині

Збірна України з баскетболу стала переможцем товариського турніру в Словаччині, під час якого команди готуються до відбіркових матчів чемпіонату Європи-2017.

Українська команда виграла у всіх трьох поєдинках турніру - раніше у Словаччини та Швейцарії, а сьогодні у Данії. Рахунок зустрічі з данцями - 90:71.

У складі збірної України найрезультативнішим став резервний центровий команди та гравець іспанського "Обрадойро" Артем Пустовий. На його рахунку дабл-дабл - 25 очок і 13 підбирань.

Данія - Україна - 71:90 (7:25, 24:22, 22:25, 18:18)

Україна: Пустовий (25 + 13 підбирань), Отверченко (12), Фесенко (11 + 7 підбирань), Конєв (9), Корнієнко (8 + 6 підбирань), Бобров (9 + 8 підбирань + 5 передач), Рябчук (8), Артамонов (5 + 4 передачі), Липовий (3), Мішула (0 + 4 підбирання), Глєбов (0).

Наступні товариські матчі збірна України проведе на турнірі в Естонії (24-26 серпня).