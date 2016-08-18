Збірна України з баскетболу обіграла Швейцарію в товариському матчі

Команда Євгена Мурзіна дотиснула суперника в останній чверті гри.

Збірна України з баскетболу впевнено обіграла Швейцарію в матчі товариського турніру, який проходить в Словаччині. Рахунок матчу - 91:75. Найрезультативнішим гравцем матчу став форвард французького "Кемпера" В'ячеслав Бобров, який набрав 17 очок. Нагадаємо, вчора збірна України перемогла господарів турніру, збірну Словаччини. Завтра команда Євгена Мурзіна зіграє з Нідерландами. Україна - Швейцарія - 91:75 (27:19, 26:26, 13:14, 25:16) Україна: Бобров (17 + 6 передач), Корнієнко (15 + 5 підборів), Липовий (11), Пустовий (10 + 8 підбирань), Артамонов (9 + 5 передач), Конєв (7), Фесенко (7), Глєбов (6), Рябчук (5), Мішула (4), Отверченко (0), Конєв (0).

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