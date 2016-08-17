Збірна України з баскетболу обіграла Словаччину в товариському матчі

Збірна України з баскетболу у черговому підготовчому матчі до відбіркового турніру Євробаскету-2017 перемогла Словаччину з рахунком 75:62.

Найрезультативнішими гравцями у складі українців стали Кирило Фесенко і Олександр Липовий, які набрали 12 очок. Найкориснішим - Максим Корнієнко, у якого 15 балів рейтингу еффективності.

Словаччина - Україна - 65:72 (11:15, 23:20, 14:18, 17:19)

Україна: Фесенко (12 + 4 підбирання), Липовий (12), Артамонов (8), Корнієнко (8 + 8 підбирань), Рябчук (8 + 4 підбирання), Пустовий (6), Бобров (4 + 5 підбирань), Лукашов (0 + 5 передач), Мішула (0), Глєбов (0).

Завтра збірна України проведе наступний матч на турнірі в Словаччині. Суперником буде команда Швейцарії.

Нагадаємо, раніше українська команда провела п'ять товариських матчів, вигравши у Німеччини і Нідерландів і програвши Німеччини, Росії та Грузії.