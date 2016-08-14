Збірна України перемогла Нідерланди у своєму останньому матчі на баскетбольному турнірі у Тбілісі

Збірна України з баскетболу обіграла з рахунком 76:68 команду Нідерландів у своєму останньому матчі на товариському турнірі в Тбілісі.

Найкращим у складі збірної України був захисник "Дніпра" Олександр Мішула, який протягом гри реалізував сім з семи триочкових кидків. Таким чином, на рахунку гравця 21 очко.

Також зазначимо, що в сьогоднішньому матчі не брав участь капітан команди Кирило Фесенко.

Нідерланди – Україна – 68:76 (24:14, 6:21, 14:24, 24:17)

Україна: Мішула (21), Кравцов (18 + 8 підбирань), Липовий (12), Рябчук (7), Лукашов (6), Корнієнко (5), Отверченко (3), Артамонов (2), Петров (2), Бобров (0 + 4 передачі), Конєв (0).

Нагадаємо, раніше на турнірі в Тбілісі збірна України поступилася Росії та Грузії.