Збірна України поступилася Грузії на баскетбольному турнірі у Тбілісі

Збірна України з баскетболу поступилася збірній Грузії в товариському турнірі, який проходить в Тбілісі і служить командам можливістю підготуватися до матчів відбіркового турніру Євробаскету-2017.

Найрезультативнішим у складі збірної України став захисник "Дніпра" Олександр Мішула, який набрав 17 очок. Як і в попередньому матчі з Росією, еффективним був В'ячеслав Кравцов з іспанской "Сарагоси" - на його рахунку 10 очок і 6 підбирань.

Грузія - Україна - 73:69 (20:21, 14:13, 17:12, 11:11)

У: Мішула (17), Лукашов (11 + 5 передач), Кравцов (10 + 7 підбирань), Рябчук (11 + 6 підбирань), Корнієнко (6), Фесенко (6 + 10 підбирань), Бобров (5), Липовий (3 + 4 передачі), Конєв (0), Артамонов (0), Петров (0), Отверченко (0).

Як повідомляв УНІАН, у першому матчі турніру збірна України поступилася Росії. Завтра команда Євгена Мурзіна зіграє свій останній матч на турнірі в Тбілісі, суперник - збірна Нідерландів.