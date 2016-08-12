Збірна України програла Росії на баскетбольному турнірі у Тбілісі

Збірна України з баскетболу програла Росії у першому матчі товариського турніру в Тбілісі. Рахунок зустрічі 82:67 на користь команди з РФ.

У складі України найрезультативнішим став форвард французького "Кемпера" (3-й дивізіон) В'ячеслав Бобров, який набрав 14 очок. Крім того, 13 очок і 6 підбирань зібрав центровий іспанської "Сарагоси" В'ячеслав Кравцов.

Також зазначимо, що у складі збірної Росії були присутні всі нинішні лідери команди, в тому числі один діючий та два колишні гравці НБА - Тімофєй Мозгов, Сєргєй Карасьов і Алєксєй Швед. На трьох вони набрали 35 очок.

Росія – Україна– 82:67 (22:13, 18:19, 25:21, 17:14)

У: Бобров (14), Кравцов (13 + 6 підбирань), Рябчук (11), Мішула (9), Корнієнко (7 + 6 підбирань), Фесенко (5 + 5 підбирань), Лукашов (4 + 5 підбирань), Конєв (4), Липовий (0), Отверченко (0), Артамонов (0).

Завтра збірна України проведе зустріч з господарями турніру збірної Грузії.