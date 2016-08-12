Лідер "Клівленда" ЛеБрон Джеймс став найбільш високооплачуваним баскетболістом світу

Лідер команди НБА "Клівленд Кавальєрс" і діючий MVP (найцінніший гравець) фінальній серії ліги ЛеБрон Джеймс погодив зі своїм клубом умови нового контракту, повідомляє ESPN.

Договір буде підписаний на три роки, а його сума складе 100 мільйонів доларів.

Новий контракт зробить ЛеБрона Джеймса найбільш високооплачуваним гравцем НБА в рамках одного сезону. Протягом чемпіонату 2016/17 він отримає майже 31 мільйон доларів.

Зазначимо, що в минулому сезоні найбільш високооплачуваним гравцем був Кобі Брайант з "Лос-Анджелес Лейкерс", який заробив за контрактом 25 мільйонів доларів. Джеймс майже з 23 мільйонами доларів йшов на другому місці.

Протягом нинішнього міжсезоння "Мемфіс Гриззліс" побив зарплатний рекорд НБА, видавши своєму захисникові Майку Конлі найбільший контракт в історії ліги. Гравець підписав угоду на п'ять років з сумою в 153 мільйони доларів. Однак у перерахунку на сезони він буде отримувати менше, ніж Джеймс - зокрема, в сезоні 2016/17 його зарплата складе 26,5 мільйони доларів.