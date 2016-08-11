Завтра баскетбольна збірна України зіграє з Росією на турнірі в Грузії

Завтра збірна України з баскетболу почне участь у товариському турнірі в Тбілісі, який служить національним командам підготовкою до відбіркового турніру Євробаскету-2017. Про це повідомляє офіційний сайт ФБУ.

Завтра, 12 серпня, о 16:30 збірна України зіграє проти Росії. На наступний день відбудеться зустріч з командою Грузії, і в останній день турніру підопічні Євгена Мурзіна проведуть матч з Нідерландами.

Зазначимо, що на цей турнір збірна України поїде вже зі своїми двома основними центровими В'ячеславом Кравцовим і Кирилом Фесенко, які не їздили на товариські матчі в Німеччину.

Як повідомляв УНІАН, раніше збірна України протягом двох днів зіграла у Вюрцбурзі два матчі зі збірною Німеччини. Перший, у присутності глядачів, завершився перемогою України. У другій грі, яка пройшла "за закритими дверима", перемога дісталася господарям.