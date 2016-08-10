Українську баскетбольну Суперлігу поповнили клуби з Харкова та Кременчука

За два місяці до старту нового баскетбольного сезону вісім клубів підтвердили свою участь у головному дивізіоні чемпіонату України - Суперлізі.

Першими це зробили чинний чемпіон України южненський "Хімік", а також київський "Будівельник" і "Дніпро". Пізніше до ліги приєдналися криворізький "Кривбас", "Черкаські Мавпи" та БК "Запоріжжя", які брали участь і в минулому сезоні чемпіонату.

Новачками ліги стали харківський "Політехнік", який виграв у минулому сезоні чемпіонат Вищої ліги, та кременчуцький "Кремінь". Харків буде представлений в Суперлізі вперше за 10 років, команда з Кременчука не грала в елітному дивізіоні ніколи.

Також очікується, що в Суперлігу увійде одеська "БІПА", а існування МБК "Миколаїв" - єдиного клубу, не пропустив жодного чемпіонату України - знаходиться під питанням.