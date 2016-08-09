Від відомого турецького баскетболіста відреклася сім'я з-за його політичних переконань

Батько турецького баскетболіста клубу НБА "Оклахома-Сіті" Енеса Кантера Мехмет Кантер написав відкритий лист, в якому заявил про зречення від сина через його політичні погляди. Про це повідомляє Eurohoops.

В середині липня в Туреччині відбулася спроба військового перевороту, в організації якого влада країни звинувачує Фетхуллаха Гюлена. Разом з тим, Кантер завжди підтримував Гюлена і був противником політики нинішнього президента Реджепа Ердогана.

"Я попереджав Энеса, але він не перестав писати твіти проти нашого президента і народу Туреччини. Наша сім'я не підтримує його неповажні висловлювання. Я і сім'я Кантерів відрікаємося від Енеса. Хочемо принести вибачення нашому президенту і народу Туреччини за те, що виховали такого сина", – написав у листі Кантер-старший.

Разом з тим, Енес Кантер висловив розчарування таким вчинком сім'ї, але заявив, що продовжує вірити у свого наставника. За словами баскетболіста, його любов до Фетхуллана Гюлена є більшою, ніж до своєї сім'ї.

"Сьогодні я втратив матір, батька, братів та сестер, мою сім'ю і всіх родичів. Мій власний батько попросив мене змінити моє прізвище. Моя мати, що дала мені життя, відреклася від мене. Мої брати і сестри, з якими ми зрослися, ігнорують мене. Мої родичі не хочуть бачити мене знову.

Для діяльності Гюлена, яка створювалася сльозами вірних і відданих людей, не один, а тисячі Енесів можуть бути принесені в жертву. Я б пожертвував своєю матір'ю, батьком і всією сім'єю заради Гюлена", - написав Кантер в листі, підписавшись як Енес (Кантер) Гюлен.

Нагадаємо, 24-річний Енес Кантер виступає в НБА з 2011 року. У минулому сезоні він провів у регулярному чемпіонаті НБА максимально можливі 82 матчі, набираючи 12,7 очка і 8,1 підбору в середньому за гру. Раніше Кантер також виступав за збірну Туреччини.