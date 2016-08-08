Збірна України U-18 програла у фіналі чемпіонату Європи з баскетболу

Збірна України з баскетболу U-18 поступилася збірній Чорногорії у фінальному матчі чемпіонату Європи в Дивізіоні Б. Гра завершилася з рахунком 72:83.

Найрезультативнішим гравцем фіналу став екс-захисник БК "Київ", а нині представник американської школи Хіллкрест Ілля Тиртишник, який набрав 19 очок.

Крім того, центровий команди Дмитро Скапінцев з "Черкаських Мавп" увійшов до символічної п'ятірки чемпіонату Європи за версією ФІБА.

Україна U-18 - Чорногорія U-18 - 72:83 (22:16, 12:27, 20:24, 18:16)

У: Тиртишник (19), Нємцу (14), Ніколенко (13), Скапінцев (12 + 10 підбирань), Горобченко (8 + 7 підбирань + 4 передачі).

Як повідомляв УНІАН, раніше збірна України розгромила в півфіналі чемпіонату Європи команду Угорщини та дістала на наступний рік місце в Дивізіоні А.