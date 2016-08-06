Збірна України U-18 вийшла до фіналу чемпіонату Європи в Дивізіоні Б

Юнацька збірна України з баскетболу обіграла збірну Угорщини в півфіналі чемпіонату Європи U-18 у Дивізіоні Б. Рахунок матчу - 78:58.

Це перемога дозволила підопічним Олександра Ворони не тільки вийти у фінал турніру, але й гарантувати українській команді U-18 місце в Дивізіоні А на наступний рік.

Читайте такожМолодіжна збірна України завершила Євробаскет U-20 на восьмому місціНайкращим гравцем матчу став форвард "Черкаських Мавп" Дмитро Скапынцев, який цього року також виступав за молодіжну збірну України (U-20). Сьогодні на його рахунку 15 очок і 9 підбирань.

Зазначимо, що протягом чемпіонату Європи збірна України U-18 програла лише один з семи матчів збірної Грузії в груповому турнірі. Разом з тим, на той же етапі змагань "жовто-сині" обіграли Англію (74:65), Албанію (80:53), Словаччину (78:61) і Шотландії (92:65), а в чвертьфіналі - Чехію (67:62).

У фіналі чемпіонату Європи, який відбудеться завтра, Україна зіграє з Чорногорією або Словаччиною.