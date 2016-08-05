Переможний триочковий Каррі визнаний найбільш яскравим моментом сезону НБА (відео)
НБА представила Топ-10 найяскравіших моментів попереднього сезону для розігруючих.
Переможний триочковий кидок захисника "Голден Стейт Уорріорс" Стефена Каррі в матчі з "Оклахома-Сіті Тандер" визнаний найяскравішим моментом в минулому сезоні НБА.
За 0,6 секунди до кінця овертайму при рахунку 118:118 Каррі, ледь переступивши центр майданчика, зробив кидок, який приніс перемогу його команді.
Читайте також"Клівленд" вперше в історії став чемпіоном НБАТакож у трійку найкращих потрапили епізоди за участю захисників "Оклахоми-Сіті" Рассела Уэстбрука і "Клівленда" Кайрі Ірвінга.
Нагадаємо, "Голден Стейт Уорріорс" в минулому сезоні встановили абсолютний рекорд НБА за кількістю перемог в регулярному чемпіонаті. Команда з Окленда виграла 73 матчі, поступившись лише в дев'яти.
Стефен Каррі був визнаний найціннішим гравцем чемпіонату.
У фіналі НБА "Голден Стейт" програв "Клівленд Кавальерс" з рахунком 3:4 в серії.