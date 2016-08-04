ФІБА: Спроба військового перевороту в Туреччині не завадить проведенню Євробаскету-2017

Президент ФІБА-Європа Тургай Демірель висловив впевненість, що в Туреччині не виникне проблем при проведенні чемпіонату Європи з баскетболу в 2017 році. Про це повідомляє Eurohoops.

Функціонер вважає, що спроба військового перевороту в Туреччині, яка забрала життя понад 300 осіб, не має стати перешкодою для проведення у цій країні Євробаскету-2017.

"За останні два тижні я отримав безліч дзвінків і повідомлень про невдалий військовий переворот у Туреччині. Різні федерації і вельми значущі імена в Читайте такожУкраїна, Росія і Грузія зіграють в одному турнірі під час підготовки до Євробаскетуєвропейському баскетболі висловили свою стурбованість ситуацією в Туреччині. У той же час, вони виявили захоплення турецьким народом, який безстрашно вийшов на вулиці і виступив проти несправедливого, нелегітимного перевороту", - заявив Демірель.

"У Туреччині є хороша репутація щодо проведення подібних турнірів. Жодна з федерацій не ставить під сумнів нашу здатність прийняти цей форум. Я отримав безліч позитивних відгуків, що вказують на відсутність занепокоєння на предмет того, що саме Туреччина проведе Євробаскет-2017. Ми проведемо його без зайвих проблем. Жеребкування чемпіонату відбудеться в нашій країні 22-го листопада.", — додав спортивний чиновник.

Нагадаємо, Євробаскет-2017 має пройти в чотирьох країнах - Туреччині, Румунії, Фінляндії та Ізраїлі. Турецька частина змагань повинна пройти на двох аренах в Стамбулі - одна з них візьме поєдинки групової стадії змагань, інша - фінальну частину, в тому числі вирішальний матч турніру.

Додамо, що у ФІБА вже є досвід перенесення чемпіонату Європи з однієї країни в інші. Євробаскет-2015 спочатку повинен був пройти в Україні, але був перенесений до Франції, Німеччини, Хорватії та Латвії.