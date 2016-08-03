Одеська "БІПА" підсилилася захисником баскетбольної збірної України

Одеська "БІПА", яка виступає в чемпіонаті України з баскетболу, посилила склад двома українськими баскетболістами, повідомляє офіційний сайт клубу.

Новачком команди Вадима Пудзырея став захисник збірної України Клим Артамонов, який минулий сезон провів в "Черкаських Мавпах". У минулому чемпіонаті 22-річний гравець набирав 9,0 очки, 3,5 підбирання і 6,8 передачі в середньому за гру Суперліги.

Також "БІПА" підписала контракт із важким форвардом київського "Динамо" Анатолієм Челованом. Його статистика в минулому сезоні Суперліги склала 11,0 очка і 7,6 підбирання в середньому за матч.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо про те, що "БІПА" зміцнила склад американським захисником Кеннетом Фанденберком і українським форвардом Ярославом Кадигробом.