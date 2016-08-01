Одеська "БІПА" посилила склад американцем з київського "Динамо"

Одеська "БІПА" підписала контракт на наступний сезон з американським захисником Кевіном Фанденберком, повідомляє "Планета Баскетбол".

23-річний баскетболіст провів минулий сезон у київському "Динамо", ставши віце-чемпіоном України. Він набирав 12,4 очка, 3,8 підбирання і 3,5 передачі в середньому за гру української Суперліги.

Також повідомляється, що "БІПА" посилилася екс-захисником кам'янського "Дніпро-Азоту" та івано-франківської "Говерли" Ярославом Кадигробом.

Нагадаємо, клуб "БІПА" була заснована рік тому і посіла за підсумками чемпіонату України сьоме місце серед дев'яти команд.