Збірна України з баскетболу обіграла в товариському матчі Німеччину

Збірна України з баскетболу виграла товариський матч у збірної Німеччини, який пройшов у німецькому місті Вюрцбург. Рахунок гри - 83:77.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став захисник "Дніпра" Олександр Мишула, який набрав 22 очки. Варто також зауважити, що українці грали не в оптимальному складі - з різних причин команді Євгена Мурзіна не Читайте такожСкандал в українському баскетболі: трьох гравців несподівано відрахували зі збірноїзмогли допомогти центрові В'ячеслав Кравцов, Кирило Фесенко і форвард Максим Корнієнко. Їх участь очікується у наступних зустрічах.

Це була перша підготовча гра збірної України перед стартом у відбірному турнірі до Євробаскету-2017, який розпочнеться наприкінці серпня.

Німеччина - Україна - 77:83 (20:18, 21:23, 10:16, 26:26)

У: Мишула (22), Бобров (14), Пустовий (9), Артамонов (9 + 5 передач), Липовий (8), Лукашов (7 + 6 передач), Конєв (5 + 5 підбирань), Рябчук (4), Отверченко (3), Петров (2 + 6 підбирань), Сандул (0).