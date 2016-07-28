Чемпіон НБА "Клівленд" домовився про новий контракт зі своїм головним тренером

Команда "Клівленд Кавальєрс", яка є чинним чемпіоном НБА, домовилася зі своїм головним тренером Тайроном Лью про укладення нового п'ятирічного контракту, повідомляє ESPN.

Згідно з інформацією The Verical, за договором Лью отримає 35 мільйонів доларів.

Читайте такожПарад на честь перемоги "Клівленда" в НБА зібрав більше мільйона чоловік (фоторепортаж)Це перший контракт Лью в якості головного тренера команди. Раніше він працював за угодою асистента наставника команди.

Нагадаємо, Тайрон Лью розпочинав минулий сезон у якості помічника головного тренера "Клівленда" Девіда Блатта, але посеред сезону Блатт був звільнений, а Лью запропонували зайняти його місце.

Під керівництвом молодого спеціаліста "Клівленд" вперше у своїй історії став чемпіоном НБА, обігравши в фінальній серії "Голден Стейт Уорріорс" з рахунком 4:3.