Знаменитий баскетболіст Стаудемайєр оголосив про закінчення кар'єри в НБА

Знаменитий американський центровий Амаре Стаудемайєр оголосив про завершення кар'єри у Національній баскетбольній асоціації, повідомляє ESPN.

Це сталося на наступний день після того, як баскетболіст підписав контракт з командою НБА "Нью-Йорк Нікс". 33-річний Стаудемайєр пояснив, що для нього було важливо завершити кар'єру, будучи гравцем саме цієї команди.

Протягом 13-річної кар'єри в НБА Стаудемайер виступав за "Фінікс Санс", "Нью-Йорк Нікс", "Даллас Маверікс" і "Майамі Хіт".

Найкращі роки Амаре пройшли у "Фініксі", де він грав у 2002-2010 роках. В середині минулого десятиліття "Санс" вважалися найяскравішою командою ліги, яка до того ж регулярно, але безуспішно боролася за чемпіонський титул. Стаудемайер становив тріо лідерів "Фінікса" разом з плеймейкером Стівом Нешом і форвардом Шоном Меріоном.

Пізніше центровий провів п'ять років в "Нью-Йорку", але його роки в цій команді були затьмарені постійними травмами.

У 2003 році Стаудемайєр був визнаний найкращим новачком НБА, а в 2005-му і 2007-го по 2011-й роки обирався на Матч зірок НБА.

Як повідомляв УНІАН, раніше про завершення кар'єри оголосив легендарний центровий "Сан-Антоніо" Тім Данкан.