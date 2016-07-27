Знаменитий баскетболіст Стаудемайєр оголосив про закінчення кар'єри в НБА
Центровий прийняв рішення на наступний день після підписання контракту з "Нью-Йорк Нікс".
Знаменитий американський центровий Амаре Стаудемайєр оголосив про завершення кар'єри у Національній баскетбольній асоціації, повідомляє ESPN.
Це сталося на наступний день після того, як баскетболіст підписав контракт з командою НБА "Нью-Йорк Нікс". 33-річний Стаудемайєр пояснив, що для нього було важливо завершити кар'єру, будучи гравцем саме цієї команди.
Протягом 13-річної кар'єри в НБА Стаудемайер виступав за "Фінікс Санс", "Нью-Йорк Нікс", "Даллас Маверікс" і "Майамі Хіт".
Найкращі роки Амаре пройшли у "Фініксі", де він грав у 2002-2010 роках. В середині минулого десятиліття "Санс" вважалися найяскравішою командою ліги, яка до того ж регулярно, але безуспішно боролася за чемпіонський титул. Стаудемайер становив тріо лідерів "Фінікса" разом з плеймейкером Стівом Нешом і форвардом Шоном Меріоном.
Пізніше центровий провів п'ять років в "Нью-Йорку", але його роки в цій команді були затьмарені постійними травмами.
У 2003 році Стаудемайєр був визнаний найкращим новачком НБА, а в 2005-му і 2007-го по 2011-й роки обирався на Матч зірок НБА.
Як повідомляв УНІАН, раніше про завершення кар'єри оголосив легендарний центровий "Сан-Антоніо" Тім Данкан.