Клуб української баскетбольної Суперліги на межі зникнення

Луцький баскетбольний клуб "Волиньбаскет", який виступав в минулому сезоні в українській Суперлізі, може припинити існування, повідомляє "Волинське агентство розслідувань".

У клубу важке фінансове становище, оскільки спонсор, який допомагав команді у двох минулих сезонах, більше не має наміру вкладати в "Волиньбаскет" гроші. Інших фінансових партнерів у клубу немає.

Зазначається, що бюджет клубу для проходження наступного сезону в Суперлізі повинен становити 6-7 мільйонів гривень. У зв'язку з цим, "Волиньбаскет" сподівається отримати генерального спонсора, який би Читайте такожПрезидент ФБУ підтвердив входження "Будівельника" та "Дніпра" у Суперлігувиділив цю суму.

Альтерантивный варіант виживання - фінансова допомога ряду компаній з Волинської області. Також підкреслюється, що якби всі жителі області скинулися на утримання клубу по 10 гривень, наступний сезон у Суперлізі для нього був би забезпечений.

Нагадаємо, "Волиньбаскет" в 2012 році виграв чемпіонат Вищої ліги, яка є другим українським дивізіоном. У 2015 році луцька команда дебютувала у Суперлізі, де за підсумками сезону посіла восьме місце серед дев'яти команд.