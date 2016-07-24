Молодіжна збірна України завершила Євробаскет U-20 на восьмому місці

Молодіжна збірна України завершила на восьмому місці чемпіонат Європи U-20, який пройшов в Гельсінкі.

Після поразки у чвертьфіналі від збірної Німеччини підопічні Максима Міхельсона програли обидві зустрічі за 5-8 місце на турнірі. В суботу українці поступилися збірній Латвії з рахунком 62:84, а сьогодні програли Чехії - 103:105.

Читайте такожМолодіжна збірна України з баскетболу програла у чвертьфіналі чемпіонату ЄвропиНайкращим бомбардиром збірної України на турнірі став захисник команди американської студентської ліги NCAA "Канзас Джейкоукс" Святослав Михайлюк, на його рахунку 14,9 очка в середньому за гру.

Найефективнішим гравцем команди став захисник "Черкаських Мавп" Олександр Кобець, набирав 12,0 бали рейтингу ефективності в середньому за матч.